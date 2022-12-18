Не в деньгах программа

В 2023 году в России должна появиться государственная программа борьбы с сахарным диабетом — такое поручение дал президент Владимир Путин. Программа должна включать раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями и лекарствами, а также профилактическую работу. В бюджете будущего года на диабет выделено 10 млрд руб. Но эксперты отмечают, что только на обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы может понадобиться 7,5 млрд руб. А для реализации подобной программы потребуется более 238 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о проблеме диабета на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря. В России официально насчитывается более 5 млн человек с таким диагнозом, но «по факту их, скорее всего, больше», признал он. Владимир Путин сослался на результаты госпрограмм по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и поручил правительству с 2023 года запустить аналогичную для борьбы с диабетом. По словам президента, эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями (включая расходные материалы) и лекарствами, а также профилактическую работу — «то есть весь комплекс мер, который определяет качество и продолжительность жизни больных диабетом». В начале этого года президент уже давал правительству ряд поручений, которые должны улучшить качество оказания помощи пациентам с сахарным диабетом. В частности, оно должно было реализовать дополнительные мероприятия по своевременной диагностике этого заболевания и выделить средства на подготовку эндокринологов.

Программу по борьбе с диабетом обсуждают последние несколько лет. Фактически она уже есть — документ пока не опубликован, но в этом году активно разрабатывался и обсуждался экспертным сообществом.

По словам федерального куратора Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Юлии Панковой, в программе будут закреплены именно те направления, которые указал президент на совещании.

Госпожа Панкова полагает, что это «важные и нужные» аспекты, которые позволят улучшить диагностику и лечение сахарного диабета в России.

Отметим, предыдущий похожий государственный проект — федеральная целевая программа «Сахарный диабет» была принята в 1996 году и работала до 2012 года. Гендиректор компании «Герофарм» (занимается производством инсулина полного цикла) Петр Родионов в разговоре с “Ъ” отмечал, что с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Он привел статистику, согласно которой абсолютное количество пациентов с диагнозом «сахарный диабет» (СД) выросло с 3,78 млн в 2012 году до почти 4,9 млн в 2022 году.

Распространенность сердечной недостаточности с 2012 по 2020 год у пациентов с СД1 выросла более чем в 4,5 раза, у пациентов с СД2 — почти в 6 раз.

При этом количество диабетических школ сократилось: к 2014 году было создано более 1,5 тыс. школ диабета в РФ, к 2020 году осталось менее 900. Из них, по данным главного внештатного специалиста эндокринолога Минздрава РФ Ивана Дедова, 37% — формальные, то есть занятия там не проводятся совсем, еще 20% — неофициальные, с нерегулярными занятиями.

Сопредседатель «Деловой России», сопредседатель рабочей группы по разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Антон Данилов-Данильян также приводил данные, что за десять лет в 34 субъектах РФ были упразднены диабетологические диспансеры, на 50% сократилось количество кабинетов диабетической стопы, наблюдается низкий уровень обеспеченности пациентов тест-полосками, идет отток врачей из первичного звена оказания помощи. Так, по данным директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Натальи Мокрышевой, для лечения взрослых недостает почти 2 тыс. специалистов эндокринного профиля, еще 600 — для лечения детей.

«Нужны эндокринологи, школы диабета, нужно гособеспечение лекарствами и медизделиями»,— резюмирует Юлия Панкова.

При этом в бюджете на 2023 год на диабет заложено только 10 млрд руб. Госпожа Панкова полагает, что это та сумма, которая по новому закону будет собрана в качестве акциза на сахаросодержащие напитки.

Но поправки к Налоговому кодексу заработают только 1 июля 2023 года, поэтому, отмечает она, непонятно, как до тех пор будет функционировать программа. По ее словам, только на то, чтобы обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы, потребуется 7,5 млрд руб. «А есть еще взрослые, среди которых по стандарту 30% должны быть обеспечены этими системами. И есть еще много важных пунктов, которые в эти 10 млрд не поместятся»,— говорит Юлия Панкова.

Как ранее рассказывал “Ъ”, по предварительной оценке Центра экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП), для реализации всей программы потребуется 238,8 млрд руб. в год. По информации ЦЭККМП, из расчетной суммы 139,9 млрд руб. понадобится на обеспечение пациентов тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови, 32,6 млрд руб.— на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы, 9,8 млрд руб.— на приобретение инсулиновых помп, 4,1 млрд руб.— на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом. Затраты на закупку сахароснижающих (неинсулиновых) препаратов оценили в 52,4 млрд руб. “Ъ” направил запрос в Минздрав РФ с просьбой указать источники финансирования программы, однако ответ на запрос не получил.

«Больные сахарным диабетом, не имеющие инвалидности, обеспечиваются за счет государства. Возможности диагностики и обеспечения у жителей регионов различаются. Между тем существуют эффективные методы контроля и лечения, которые помогают сохранять здоровье и защищают от серьезных осложнений, как слепота, почечная недостаточность, инфаркты, инсульты, гангрены конечностей»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, программа должна обеспечить доступ к этим методам для 5 млн пациентов.

Реальное же количество пациентов, отмечает господин Жулев, вдвое больше — порядка 10 млн человек.

На вопрос о том, почему программа так долго обсуждается и до сих пор не заработала, он отвечает, что «оказалось сложно интегрировать ее в тесные бюджетные рамки».

Наталья Костарнова