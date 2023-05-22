Запорожскую АЭС перевели на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП

Собственное электропитание Запорожской АЭС осуществляется от дизельных генераторов, сообщается в Telegram-канале станции. Уточняется, что произошло отключение линии Днепровской ЛЭП напряжением 750 кВ.

«Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме»,— говорится в сообщении.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляет станцией АО «Росэнергоатома» (дочка «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В мае глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной.

Лаура Кеффер