Путин согласился с необходимостью запретить в государственных СМИ слово «инфоцыгане»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти предпримут меры, чтобы не допускать в государственных СМИ «никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией». В частности, глава государства согласился с предложением запретить в федеральных медиа термин «инфоцыгане» из-за того, что оно «вызывает цыганофобию».

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила запретить в медийной сфере словосочетания, «указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок», а также слово «инфоцыгане», которое способствует распространению «цыганофобии».

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали»,— согласился Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Инфоцыганами, как правило, называют людей, которые продают информацию, не представляющую реальной ценности для потребителя. Так обычно называют бизнес-тренеров и продавцов курсов личностного роста. Именно распространением «инфоцыган» депутаты Госдумы объясняли необходимость лицензировать бизнес-тренинги.

Весной в России началась волна налоговых проверок в отношении крупных блогеров, лайф-коучей и бизнес-тренеров. Уголовные дела по обвинению в неуплате налогов и отмыванию средств были заведены против трех блогеров: Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской. 2 мая «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ФНС проверяет доходы блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях.

Эрдни Кагалтынов