Шойгу посетил пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении

Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на запорожском направлении. Министр заслушал доклады командующего, вручил госнаграды.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в штабе группировки войск господин Шойгу провел совещание с командующим группировкой, а также поставил задачу «продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации». Кроме того, он обратил внимание на «создании условий для безопасного размещения личного состава».

Министр вручил военнослужащим награды: ордена Мужества, «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». «Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа!»,— приводит пресс-служба его слова.

На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Сергей Шойгу прибывает в штаб на вертолете.

В конце апреля президент России Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, а затем штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Сообщалось, что между штабами президент перемещался на вертолете.

В конце апреля член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов заявил об увеличении переброски сил ВСУ на запорожском направлении. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что ВСУ начнут наступление на северном и южном направлении, в том числе Запорожском, Брянском и Белгородском, после того, как «разомнут мускулы» в Бахмуте.

Анастасия Ларина