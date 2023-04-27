Рогов заявил об увеличении переброски сил ВСУ в Запорожской области

Член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 27 апреля вооруженные силы Украины ускорили переброску сил в Запорожской области. Переброска сил, по его словам, идет по мосту Преображенского через остров Хортица.

«С наступлением темноты движение интенсифицировано. Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Ранее в сутки в ночное время проходило не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники»,— написал в Telegram-канале Владимир Рогов.

По мнению господина Рогова, основной зоной проведения наступления может стать Запорожская область. Ранее он говорил, что ВСУ начали переброску войск из регионов центральной Украины.

В марте портал Bild сообщал, что основными направлениями для контрнаступления украинских войск могут стать Луганск и Запорожье, кроме того, возможно, что Украина захочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила 19 апреля, что активные штурмовые действия украинских войск в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском и Лиманском направлениях фронта — это «элементы контрнаступления».