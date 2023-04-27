Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогов заявил об увеличении переброски сил ВСУ в Запорожской области

Член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 27 апреля вооруженные силы Украины ускорили переброску сил в Запорожской области. Переброска сил, по его словам, идет по мосту Преображенского через остров Хортица.

«С наступлением темноты движение интенсифицировано. Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Ранее в сутки в ночное время проходило не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники»,— написал в Telegram-канале Владимир Рогов.

По мнению господина Рогова, основной зоной проведения наступления может стать Запорожская область. Ранее он говорил, что ВСУ начали переброску войск из регионов центральной Украины.

В марте портал Bild сообщал, что основными направлениями для контрнаступления украинских войск могут стать Луганск и Запорожье, кроме того, возможно, что Украина захочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила 19 апреля, что активные штурмовые действия украинских войск в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском и Лиманском направлениях фронта — это «элементы контрнаступления».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...