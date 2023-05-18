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Коммерсантъ FM
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Лавров ожидает мирную миссию стран Африки в июне-июле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсудить африканскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, как и любое другое серьезное предложение. По его словам, визит африканской делегации может состояться в июне-июле.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас в контексте пожелания президента Рамафосы (президент ЮАР Сирил Рамафоса.— "Ъ") речь идет о конце июня или середине июня — начале июля»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров обратил внимание, что Россия хотела бы понимать, какие конкретно инициативы намерены предложить Сирил Рамафоса и его африканские коллеги. «Мы открыты, как я уже говорил многократно, к любым серьезным, заинтересованным предложениям со стороны любых государств»,— добавил он.

16 мая Сирил Рамафоса рассказал о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Он представил главам государств инициативу по урегулированию конфликта между сторонами от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР и предложил направить в обе страны африканскую делегацию. Украина и Россия согласились принять мирную миссию стран Африки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что визит должен состояться до саммита Россия—Африка.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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