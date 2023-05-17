Зеленский согласился принять мирную миссию стран Африки

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский 13 мая провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. По итогам переговоров господин Зеленский выразил готовность принять в стране миссию африканских государств по урегулированию российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Зеленский Фото: Christophe Gateau / Pool Photo / AP Сирил Рамафоса Фото: Reuters / Esa Alexander Следующая фотография 1 / 2 Владимир Зеленский Фото: Christophe Gateau / Pool Photo / AP Сирил Рамафоса Фото: Reuters / Esa Alexander

«Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации»,— сообщил «РБК-Украина» пресс-секретарь украинского президента.

Накануне, 16 мая, Сирил Рамафоса рассказал о переговорах с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Он представил главам государств инициативу по урегулированию конфликта от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

О телефонном разговоре Сирила Рамафосы с Владимиром Путиным пресс-служба российского президента сообщала 12 мая. В Кремле уточняли, что основными темами беседы были вопросы двустороннего сотрудничества и подготовка к саммиту БРИКС в ЮАР. О том, затрагивалась ли в ходе беседы тема мирного урегулирования украинского кризиса, не уточнялось.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева