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Коммерсантъ FM
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Кремль примет африканскую делегацию по урегулированию конфликта на Украине

В Москве примут миссию африканских государств по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне, 17 мая, готовность принять делегацию выразил президент Украины Владимир Зеленский. Переговорную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР главам России и Украины представлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине»,— указал господин Песков в ходе пресс-кола.

Визит должен состояться до саммита Россия—Африка, указал пресс-секретарь президента. Представитель Кремля также подтвердил, что ранее Владимир Путин и господин Рамафоса провели продолжительные телефонные переговоры. Диалог глав государств господин Песков назвал «конструктивным».

О перспективах африканской мирной миссии — в колонке обозревателя «Ъ FM» Дмитрия Дризе «Америке это понравиться не может».

Григорий Лейба

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