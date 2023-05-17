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Главные новости за 17 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» во втором финальном матче Пути регионов. Это позволило «быкам» второй раз в истории получить шанс побороться за главный трофей Кубка России по футболу.

В Севастополе ученица 10-го класса одной из школ в Гагаринском районе скончалась после падения с крыши многоэтажного дома, в котором жила.

Леонид Агутин выступит на концерте в Сириусе в рамках VK Fest. Певец оказался в финальном составе исполнителей, опубликованном организаторами мероприятия. Ранее активист Никита Изюмов потребовал отменить на Кубани концерты Агутина и его супруги Анжелики Варум.

Участница конкурса красоты в Сочи Юлия Тарасевич отсудила 5 млн руб. компенсации морального вреда у клиники после неудачной операции по блефаропластике.

Руководство «Красной Поляны» назвало недоразумением инцидент с «отменой Дня Победы».

«Парк Облаков», который станет седьмой очередью в «парке Галицкого» у футбольного стадиона «Краснодар» планируют открыть в апреле 2025 года.

В Санкт-Петербурге фанатов «Зенита» после матча с «Краснодаром» арестовали за нацистские лозунги.

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) выпустило облигации на 12 млрд руб. Бумаги будут в обращении в течение трех лет.

В Краснодарском крае планируют внедрить систему распознавания лиц на всех объектах транспортной инфраструктуры.

Александр Григорян стал новым тренером ПФК «Кубань». Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 года.

Кубанский автохолдинг «Ключавто» увеличил продажи новых автомобилей на 42% в первом квартале 2023 года.

Краснодар стал лидером по росту продаж вентиляторов на фоне прогнозов о жарком лете. Они увеличились здесь сразу на 200%.

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