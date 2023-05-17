На Кубани хотят внедрить систему распознавания лиц на всех транспортных объектах

В Краснодарском крае планируют внедрить систему распознавания лиц на всех объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что комплекс «Купол» с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовал себя в Анапе.

«В 2022 году в "Купол" были интегрированы камеры на 80% пляжных территорий, этим летом увеличим их количество»,— отметил глава города Василий Швец.

На фоне сезонного увеличения нагрузки на вокзалы и аэропорт Сочи возникла необходимость внедрения аналогичной системы на курорте. В Геленджике мониторинг за ситуацией в городе осуществляют с помощью почти 1,4 тыс. видеокамер наружного видеонаблюдения.

Вениамин Кондратьев отметил, что высокий уровень безопасности необходимо обеспечить во всех районах края. Стоимость таких мероприятий в масштабе всего региона было поручено рассчитать вице-губернатору Александру Топалову.

Анастасия Донскова

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