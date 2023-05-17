В Петербурге за нацистские лозунги арестовали фанатов «Зенита» после матча с «Краснодаром»

В Санкт-Петербурге под административный арест заключили фанатов «Зенита» после домашнего матча с «Краснодаром». Как сообщает «Ъ-СПб», трое из них выкрикивали нацистские лозунги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По факту данного правонарушения в отношении злоумышленников составили административный протокол по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (возбуждение вражды, унижение человеческого достоинства). Болельщиков арестовали на 15 суток.

Поводом для наказания еще шестерых болельщиков стала «организация массового пребывания/перемещения граждан», которая повлекла за собой беспорядки ( ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). Из них свою вину признали только два человека. Еще четверо не согласились с обвинениями, но признали, что были в нетрезвом состоянии в общественном месте. Нарушителей арестовали на двое суток и отпустили до суда в связи с истечением срока наказания.

Анастасия Донскова

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