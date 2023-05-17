«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» во втором финальном матче Пути регионов. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Счет в матче краснодарцы открыли уже на 9-й минуте. Гол забил Кайо, сумевший точно пробить головой после подачи с углового. На 22-й минуте «Урал» смог сравнять счет – мяч забил Эрик Бикфалви. Но на 60-й минуте «быки» смогли вновь выйти вперед: Михайло Баньяц ударил после розыгрыша еще одного углового в сторону ворот, а Джон Кордоба успел на добивание – 2:1.

В самом конце игры гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Лео Гогличидзе. Однако больше забитых мячей в этой встрече зрители не увидели.

Команда из столицы Кубани второй раз в истории поспорит за главный трофей Кубка России. В сезоне 2013/2014 краснодарцы не смогли его взять, проиграв «Ростову».

В суперфинале Кубка России «Краснодар» встретится с ЦСКА: игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники». Московская команда – семикратный обладатель Кубка России.

Александр Орлов

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