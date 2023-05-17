В Севастополе десятиклассница скончалась после падения с крыши своего дома

В Севастополе ученица 10-го класса одной из школ в Гагаринском районе скончалась после падения с крыши многоэтажного дома, в котором жила. Она погибла еще до приезда скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас может возникнуть много версий произошедшего, поэтому сразу хочу пресечь спекуляции: Аня училась хорошо, 9-й класс закончила с отличием, семья благополучная. Ни в каких деструктивных группах девочка не состояла»,— отметил Михаил Развожаев.

Мать девочки умерла от продолжительной болезни осенью 2022 года. Воспитанием ребенка занимался отец. Губернатор Севастополя сообщил, что в своей предсмертной записке девочке написала, что ей нужна помощь.

Михаил Развожаев принес соболезнования отцу ребенка, ее родственникам и друзьям. Он также обратился ко всем родителям, классным руководителям, школьным психологам и учителям с просьбой быть более внимательными к детям.

Татьяна Ручкина

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