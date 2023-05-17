«Ключавто»: продажи новых легковых автомобилей выросли на 42%

Кубанский автохолдинг «Ключавто» увеличил продажи новых автомобилей на 42% в первом квартале 2023 года. Общее количество проданных автомобилей составляет 4550 штук. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди самых популярных марок Toyota (26% от общего числа продаж новых автомобилей), Mazda (15%) и Exeed (11%). А самыми продаваемыми моделями стали: Toyota RAV 4 (14%), Mazda CX-4 (11%) и Exeed TXL (4%).

Доля продаж подержанных машин за указанный период достигла 67% от общего числа. Самые популярные бренды — Kia (12%), Hyundai (11%) и Toyota (8%).

В целом автохолдинг в январе—марте 2023 года нарастил продажи на четверть (относительно четвертого квартала 2022 года). Максимальный объем проданных автомобилей пришелся на ЮФО — 38% от общего числа продаж новых автомобилей и 31% в сегменте автомобилей с пробегом.

Комментируя показатели, операционный директор «Ключавто» Татьяна Форнасова отметила, что автохолдинг продолжает заниматься параллельным импортом, активно работает с китайскими марками, а также увеличивает количество центров по продажам автомобилей с пробегом.

Напомним, в 2022 году в Краснодарском крае за девять месяцев продали 17,9 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель оказался в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Олег Исаев

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