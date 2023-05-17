Краснодар стал лидером по росту продаж вентиляторов на фоне прогнозов о жарком лете

В Краснодаре в мае продажи вентиляторов выросли сразу на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «РИА Новости», аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» связывают такой интерес с прогнозами о жарком летнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По росту продаж вентиляторов Краснодар занимает первое место в РФ, которое он делит с Омском, показавшим аналогичное увеличение покупок. Второе место занимает Санкт-Петербург (+104%). При этом в Ростове-на-Дону и Новосибирске продажи вентиляторов снизились на 85% и 50% соответственно.

«Россияне предпочитают охлаждать помещение в жаркий сезон с помощью кондиционеров — спрос на них вырос на 193%. Продажи вентиляторов увеличились на 117%»,— говорится в исследовании.

Больше всего продажи кондиционеров выросли в Челябинске (+300%), Москве (+245%), Екатеринбурге (+200%) и Волгограде (+50%). Наибольшее снижение спроса на эту технику зафиксировано в Казани (-71%), Воронеже и Новосибирске (-67%) и Нижнем Новгороде (-44%).

Татьяна Ручкина

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