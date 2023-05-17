НМТП выпустил облигации на 12 млрд рублей

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) выпустило 12 млн облигаций стоимостью по 1 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы на портале Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

Ценные бумаги с трехлетним периодом обращения серии 001P-01 были зарегистрированы Мосбиржей под номером 4B02-01-30251-E-001P. Отмечается, что ориентир доходности станет известен позднее.

Максимальная сумма номинальной стоимости всех выпусков облигаций Новороссийского морского торгового порта установлена в пределах 40 млрд руб.

Анастасия Донскова

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