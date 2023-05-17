Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Александр Григорян

Александр Григорян стал новым тренером ПФК «Кубань». Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 года. В тренерский штаб войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Напомним, что ПФК «Кубань» вчера расторг по обоюдному согласию контракт с Андреем Сосницким. Помимо господина Сосницкого клуб покинули и его помощники — старший тренер Вячеслав Левчук, тренер Сергей Кабельский и тренер по ОФП Виталий Милютин. Господин Сосницкий возглавил команду в январе 2023 года, провел 11 официальных игр, в которых трижды выиграл, столько же раз проиграл и пять раз сыграл вничью.

Александр Григорян родился 28 сентября 1966 года в Ереване. Начал тренерскую карьеру в ДЮСШ-3 города Кисловодска, команде третьей лиги «Олимп» Кисловодск, «Нарт» Черкесск, Свободный Труд. Руководил как женскими, так и мужскими командами. Чемпион России по женскому футболу в 2004, 2007, 2008, 2009, обладатель женского Кубка России в 2002, 2003, 2005, 2007, финалист женской Лиги Чемпионов в сезоне 2008/09. Чемпион Армении в сезоне 2020/2021 года с ереванским «Алашкертом». С ФК «Тамбов» завоевал выход с первого места в Российскую Премьер-лигу.

Олег Исаев

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