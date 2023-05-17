VK Fest включил Леонида Агутина в финальный состав исполнителей, которые выступят в Сочи

Леонид Агутин выступит на концерте в Сириусе в рамках VK Fest. Певец оказался в финальном составе исполнителей, опубликованном организаторами мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерт пройдет 8 июля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. На нем также выступят DJ SMASH, Клава Кока, Коста Лакоста, Звонкий, Султан Лагучев и Мари Краймбрери.

Руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить на Кубани концерты Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум. Требование связано с критическими высказываниями артистов в отношении СВО.

Татьяна Ручкина

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