Седьмую очередь парка Галицкого в Краснодаре откроют весной 2025 года

«Парк Облаков» у футбольного стадиона «Краснодар» планируют открыть в апреле 2025 года. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Территория является седьмой очередью строительства парка бизнесмена Сергея Галицкого. Ранее в парке открыли для посетителей Японский сад, строительство которого началось в 2021 году.
Работы по созданию «Парка Облаков» проводит компания господина Галицкого «Инвестстрой». Известно, что в рамках строительства парка была создана искусственная возвышенность, достигающая 27 м. «Парк Облаков» займет 19 га площади. На его территории к настоящему времени высадили 60 тыс. единиц растений.
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Первые кадры из Японского сада в парке «Краснодар»
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