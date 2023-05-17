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Седьмую очередь парка Галицкого в Краснодаре откроют весной 2025 года

«Парк Облаков» у футбольного стадиона «Краснодар» планируют открыть в апреле 2025 года. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Территория является седьмой очередью строительства парка бизнесмена Сергея Галицкого. Ранее в парке открыли для посетителей Японский сад, строительство которого началось в 2021 году.

Работы по созданию «Парка Облаков» проводит компания господина Галицкого «Инвестстрой». Известно, что в рамках строительства парка была создана искусственная возвышенность, достигающая 27 м.  «Парк Облаков» займет 19 га площади. На его территории к настоящему времени высадили 60 тыс. единиц растений.

Фотогалерея

Первые кадры из Японского сада в парке «Краснодар»

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Открытие Японского сада в парке «Краснодар» прошло тихо, без анонса и пафоса — объявление о начале его работы просто появилось рано утром 30 марта в соцсетях.

Открытие Японского сада в парке «Краснодар» прошло тихо, без анонса и пафоса — объявление о начале его работы просто появилось рано утром 30 марта в соцсетях.

Фото: Игорь Чураков

Плата за посещение Японского сада не взимается. Единственное условие – необходимо заранее получить QR-код на сайте проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек.

Плата за посещение Японского сада не взимается. Единственное условие – необходимо заранее получить QR-код на сайте проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек.

Фото: Игорь Чураков

В день открытия QR-коды разобрали в первые два часа. Дирекция парка приняла решение организовать посещение Японского сада 30-31 марта в порядке живой очереди.

В день открытия QR-коды разобрали в первые два часа. Дирекция парка приняла решение организовать посещение Японского сада 30-31 марта в порядке живой очереди.

Фото: Игорь Чураков

В Японском саду растут более 13 тыс. деревьев и кустарников , а также почти 300 тыс. цветов.

В Японском саду растут более 13 тыс. деревьев и кустарников , а также почти 300 тыс. цветов.

Фото: Игорь Чураков

В Японском саду создано 26 локаций.

В Японском саду создано 26 локаций.

Фото: Игорь Чураков

Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м.

Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м.

Фото: Игорь Чураков

Время прогулок в саду не ограничено.

Время прогулок в саду не ограничено.

Фото: Игорь Чураков

На территории Японского сада создано большое количество искусственным водоемов и водопадов.

На территории Японского сада создано большое количество искусственным водоемов и водопадов.

Фото: Игорь Чураков

Водоемы в японском саду не могут иметь геометрическую форму.

Водоемы в японском саду не могут иметь геометрическую форму.

Фото: Игорь Чураков

Чайный домик.

Чайный домик.

Фото: Игорь Чураков

Реализуя концепцию Японского сада, его создатели тщательно подбирали каждый камень.

Реализуя концепцию Японского сада, его создатели тщательно подбирали каждый камень.

Фото: Игорь Чураков

Купаться в водоемах парка строго запрещено.

Купаться в водоемах парка строго запрещено.

Фото: Игорь Чураков

Японский сад символизирует совершенный мир земной природы.

Японский сад символизирует совершенный мир земной природы.

Фото: Игорь Чураков

Сливы в цвету.

Сливы в цвету.

Фото: Игорь Чураков

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Фото: Игорь Чураков

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Фото: Игорь Чураков

Японский сад принимает гостей с 5 утра до полуночи.

Японский сад принимает гостей с 5 утра до полуночи.

Фото: Игорь Чураков

Готовится к открытию японский ресторан.

Готовится к открытию японский ресторан.

Фото: Игорь Чураков

Пруд с мостом Яцухаси.

Пруд с мостом Яцухаси.

Фото: Игорь Чураков

Бамбуковая роща.

Бамбуковая роща.

Фото: Игорь Чураков

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Открытие Японского сада в парке «Краснодар» прошло тихо, без анонса и пафоса — объявление о начале его работы просто появилось рано утром 30 марта в соцсетях.

Фото: Игорь Чураков

Плата за посещение Японского сада не взимается. Единственное условие – необходимо заранее получить QR-код на сайте проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек.

Фото: Игорь Чураков

В день открытия QR-коды разобрали в первые два часа. Дирекция парка приняла решение организовать посещение Японского сада 30-31 марта в порядке живой очереди.

Фото: Игорь Чураков

В Японском саду растут более 13 тыс. деревьев и кустарников , а также почти 300 тыс. цветов.

Фото: Игорь Чураков

В Японском саду создано 26 локаций.

Фото: Игорь Чураков

Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м.

Фото: Игорь Чураков

Время прогулок в саду не ограничено.

Фото: Игорь Чураков

На территории Японского сада создано большое количество искусственным водоемов и водопадов.

Фото: Игорь Чураков

Водоемы в японском саду не могут иметь геометрическую форму.

Фото: Игорь Чураков

Чайный домик.

Фото: Игорь Чураков

Реализуя концепцию Японского сада, его создатели тщательно подбирали каждый камень.

Фото: Игорь Чураков

Купаться в водоемах парка строго запрещено.

Фото: Игорь Чураков

Японский сад символизирует совершенный мир земной природы.

Фото: Игорь Чураков

Сливы в цвету.

Фото: Игорь Чураков

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Фото: Игорь Чураков

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма.

Фото: Игорь Чураков

Японский сад принимает гостей с 5 утра до полуночи.

Фото: Игорь Чураков

Готовится к открытию японский ресторан.

Фото: Игорь Чураков

Пруд с мостом Яцухаси.

Фото: Игорь Чураков

Бамбуковая роща.

Фото: Игорь Чураков

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Анастасия Донскова

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