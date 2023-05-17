Изуродованная при блефаропластике модель из Сочи отсудила у клиники 5 млн рублей

Участница конкурса красоты в Сочи Юлия Тарасевич отсудила 5 млн руб. компенсации морального вреда у клиники, которая ее изуродовала, проводя операцию по блефаропластике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел исковое заявление жительницы Краснодара и ее супруга к ООО «Медист» и ООО «Альфа-Бьюти». Всего женщина и ее супруг требовали 35 млн руб. Однако суд удовлетворил иск лишь частично.

В декабре 2020 года специалисты ООО «Медист» провели Юлии Тарасевич пластическую операцию, после которой начались осложнения. У модели развилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. Позже ей оказывали помощь в клинике «СкинЭксперт» (ООО «Альфа-Бьюти»), однако последствия операции женщина переживает до сих пор. Она считает, что процедуры проводились с существенными нарушениями, из-за чего они повлекли причинение физических и нравственных страданий.

Суд не нашел обоснований в заявленных требованиях к ООО «Альфа-Бьюти» и отказал в удовлетворении иска. Требования к ООО «Медист» судом удовлетворены частично, с клиники взыскано 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 1,5 млн руб. штрафа по защите прав потребителей. В пользу супруга женщины суд взыскал с клиники 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

В феврале 2022 года в отношении двух хирургов частной медклиники Краснодара было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании платной услуги ненадлежащего качества (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 1 февраля 2023 года доклад о ходе расследования уголовного дела запросил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Исправить ошибку краснодарских врачей участнице конкурсов красоты помог пластический хирург из московской клиники Давид Гришкян. Из-за запавших нижних и скелетизации верхних век, из-за которых у пациентки не закрывались глаза, он провел процедуры липофилинга.

Татьяна Ручкина

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