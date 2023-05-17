Руководство «Красной Поляны» провело проверку после инцидента с «отменой Дня Победы»

НАО «Красная Поляна» провело служебную проверку после жалоб туристов, недовольных отсутствием символики Дня Победы на курорте. Руководство заявляет, что никаких ограничений в связи с празднованием 9 Мая не было, а о «политике нейтралитета» менеджер заявил гостям по собственной инициативе, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна

«Гости задали вопросы о причинах отсутствия праздничной символики. Они предположили, что это позиция управляющей компании. Сотрудник принял решение не спорить с гостями и не стал отрицать их предположения. В ходе диалога сотрудник разъяснил общий порядок поступления указаний из управляющей компании, которые уже не относились к празднованию 9 Мая»,— рассказали в НАО «Красная Поляна».

Там добавили, что при проведении служебной проверки сотрудник подтвердил, что ему не давали указаний о запрете празднования Дня Победы. В компании подчеркнули, что 9 мая 2023 года на площадке «Поляна 960» прошел концерт с песнями военных лет, работала полевая кухня, а также в культурном центре «Амфитеатр 960» показывали фильм «В бой идут одни старики».

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн, который выступил инициатором проверки, назвал объяснение смехотворным. Он считает, что руководство курорта намерено «заболтать ситуацию и увести внимание от главного».

«Если запрета не было, почему Красная Поляна проигнорировала праздник? Мы же видим в видеосюжетах отсутствие привычных атрибутов 9 Мая, гости курорта готовы подтвердить это в прокуратуре и вообще при любой проверке»,— отметил депутат.

11 мая Александр Хинштейн заявил о жалобах гостей курорта на отсутствие праздничной символики к 9 мая в отелях Красной Поляны. Он заявил, что ее якобы запретили размещать, чтобы сохранить нейтралитет и позволить проживать в номерах гостям с разными позициями. Обращения по этому поводу он направил в Генпрокуратуру и администрацию Краснодарского края.

Вечером того же дня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться «по отдельным случаям» в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны. В мэрии курорта сообщили, что проверка по заявлениям гостей Красной Поляны еще не завершена.

Татьяна Ручкина

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