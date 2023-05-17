Чем занимается научный центр «Вектор»

17 мая был уволен глава научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. В качестве основания в приказе указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия». Что известно о центре «Вектор» — в материале «Ъ».

Научно-производственное объединение «Вектор-м» (НПО «Вектор») было создано в 1985 году на базе существовавшего в Новосибирской области Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной биологии. В 1994 году учреждение получило статус государственного научного центра Российской Федерации — ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». В 1997 году на базе организации был создан один из двух существующих в мире сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопосквирусных инфекций и музея штаммов и ДНК вируса оспы.

В 2005 году в центре была организована лаборатория по работе с высокопатогенными штаммами вируса гриппа, включая птичий. В 2009 году учреждение было одним из ответственных за борьбу с пандемией этого заболевания. В 2019 году центр создал российскую вакцину против вируса Эболы.

15 января 2020 года к организации был присоединен «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций». Центр занимался изучением вируса COVID-19. 14 февраля 2020 года центр зарегистрировал тест-систему на выявление коронавируса методом ПЦР.

13 октября 2020 года учреждение зарегистрировало вакцину от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона». С апреля 2021 года ее начали массово поставлять в регионы России. В мае 2021 года центр зарегистрировал тест-систему для определения наличия антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». По данным оперштаба, к 14 января 2022 года в гражданский оборот было введено 12 989 540 доз вакцины. Изначально предельная отпускная цена одной дозы составляла 954 руб. В апреле 2021 года ФАС снизила ее стоимость до 421 руб. 26 августа 2021 года центр зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

Центр одним из первых в России создал тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В. Вместе с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН создал единственную отечественную вакцину от гепатита А. Первым в России организовал производство генно-инженерного интерферона-a-2 человека.

В центре работает 1614 человек, из них 139 — доктора и кандидаты наук.