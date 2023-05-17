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Чем известен Ринат Максютов

17 мая стало известно об увольнении генерального директора Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Ринат Максютов

Ринат Максютов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ринат Максютов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Максютов Ринат Амирович родился в 1982 году в Новосибирске. В 2003 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология».

С 2001 по 2016 год работал старшим лаборантом, стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов ГНЦ ВБ «Вектор».

В 2010 году стал лауреатом премии имени академика Льва Сандахчиева для молодых ученых. Его работа была посвящена созданию кандидатной вакцины против натуральной оспы.

В августе 2016 года был назначен заместителем генерального директора по научной работе центра «Вектор». В том же году занял пост генерального директора учреждения.

Под его руководством новосибирский центр вирусологии разработал препарат для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона». За активное участие в разработке и производстве вакцины господин Максютов был удостоен ордена Пирогова.

Ринат Максютов — доктор биологических наук. Тема его диссертации — «Разработка новых средств диагностики и профилактики ортопоксвирусных инфекций человека». Автор и соавтор более чем 70 научных работ.

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