Возгорание газа в Югре, где погиб рабочий, произошло на ремонтируемом газопроводе «Ямбург – Елец – 1»

ЧП в Югре, где погиб один рабочий и еще пять человек пострадало, произошло на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода «Ямбург – Елец – 1». Как рассказали «Ъ-Урал» в «Газпром трансгаз Югорск», в Белоярском районе произошло воспламенение газа. В компании уточнили, что причины происшествия установит специально созданная комиссия.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что пострадавших вертолетами санавиации отправили в Пыть-Ях и в Сургут. Там они будут проходить лечение в ожоговых центрах.

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