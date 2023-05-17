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Коммерсантъ FM
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МИД Индии отреагировал на призыв Борреля к санкциям из-за импорта российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля ввести санкции для ограничения закупок Индией российской нефти. Господин Джайшанкар в ответ посоветовал ознакомиться с правилами Совета ЕС.

«Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014 (оно касается санкций ЕС против России.— "Ъ")»,— сказал министр иностранных дел Индии (цитата по Ani).

Financial Times писала, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали получать прибыль в большем объеме за счет покупки сырой российской нефти со значительной скидкой. Индия и Китай стали закупать нефть из РФ на фоне отказа от нее стран Европы. Минэнерго РФ утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7.

О ситуации на рынке читайте в материале «Ъ» «Российская нефть пробила потолок».

Лаура Кеффер

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