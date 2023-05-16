Глава ГУР Буданов объяснил смысл заявлений о скором контрнаступлении ВСУ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов указал, что заявления о контрнаступлении ВСУ помогают дезориентировать Россию. С соответствующими репликами он выступил в интервью YouTube-каналу «Разные люди». Руководитель ГУР также признал, что таким образом путаница возникает и в украинском обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Нужно задать другой вопрос: что важнее — запутать противника или рискнуть тем, что кто-то в Украине это неправильно поймет? Как по мне, ответ очевиден — запутать противника»,— сказал глава украинской разведки (перевод по «Страна.ua»).

В то же время господин Буданов сообщил, что Россия выстроила серьезные оборонительные линии. «Оборону они построили эшелонированную, правильную, сильную»,— заявил начальник ГУР.

Западные партнеры Киева говорят о решающем характере запланированного контрнаступления Киева с начала 2023 года. Накануне, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что ВСУ до начала наступления требуется «еще немного времени».

Подробнее о том, как завышенные ожидания по поводу украинского контрнаступления тревожат Запад и саму Украину,— в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Григорий Лейба