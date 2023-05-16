Нефть плещется в догадках

Россия не выполняет обещания о сокращении добычи нефти — такой вывод делают собеседники “Ъ FM”, изучив статистику Международного энергетического агентства. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что с марта РФ ограничит добычу примерно на 500 тыс. баррелей в сутки и новые параметры будут действовать до конца года. Проверить это нельзя, так как собственную статистику российские власти засекретили. Свежий отчет Международного агентства позволяет усомниться в этом решении. В апреле, по их данным, экспорт нефти и нефтепродуктов был рекордным с начала боевых действий на Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что будет с российским сырьем дальше? И можно ли сказать, что угрозы миновали? Экономист, автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов считает, что сейчас ситуация выглядит позитивно:

«Даже косвенно перевозки морем показывают то, что у нас не снижается переработка. Судя по этому отчету, экспорт нефти вообще максимальный с мая 2022 года. Сильного снижения я не вижу. Самое интересное в этом документе, на мой взгляд, то, что был улучшен прогноз сокращения по году. То есть в марте-феврале значилось чуть ли минус 1 млн баррелей, месяц назад говорилось о 0,5 млн, затем о 530 тыс., и сейчас всего минус 350 тыс.

Таким образом МЭА полагает, что мы будем добывать 10,7 млн баррелей в сутки, это очень хороший показатель. Кроме того, эксперты полагают, что Россия во втором полугодии не будет сокращать добычу вовсе.

Сейчас все объемы, какие у нас есть, уходят, мы проблем не испытываем. Большинство сырья поступает в Индию, Китай, Турцию. Кому-то Россия продает его напрямую, кому — через перезагрузку танкеров. Все дело в цене. Покупатели все берут. Да, там есть, конечно, некоторые нюансы с оплатой, например, в тех же рупиях, которых скопились на счетах. Пока это проблема, индусы их не хотят переводить в свободно конвертируемые валюты. Но это уже другой вопрос».

Вместе с тем ситуация с добычей в России может измениться в мае. С 1-го числа сократить объемы должны страны ОПЕК+, и РФ в их числе. Речь идет о тех же самых 500 тыс. баррелей в сутки.

Пока в статистике это не отражено, но вряд ли этим обязательством Москва пренебрежет, рассуждает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Были страны, которые систематически нарушали условия ОПЕК+. Это вызывало недовольство у других участников соглашения, но не приводило к его развалу или каким-то резким действиям со стороны других стран.

Но в текущих условиях, мне кажется, Россия все-таки будет максимально придерживаться взятых на себя обязательств, потому что для нее в нынешних условиях нахождение в клубе ОПЕК+ и возможность таким образом оказывать влияние на мировой рынок нефти очень важны. Мы сейчас не публикуем официальную статистику по добыче, но, полагаю, и мониторинговый комитет ОПЕК+, и участники соглашения эти данные получают.

Кроме того, для Москвы сейчас все-таки очень важна и цена на нефть, и то, чтобы сокращение дисконтов, которое мы увидели в марте, продолжалось, чтобы мы выходили на понятные нам рыночные уровни цен на Urals.

Вместе с тем МЭА пишет, что выручка от нефтяного экспорта в апреле сократилась на 27% год к году. Понятно, что на нефтяников дополнительно давят условия внутри страны. По какой бы цене они бы ни продали сырье, скидка все равно ограничена.

Что касается перспектив, то как всегда есть два фактора. Первый — это, конечно же, цена на нефть. Brent, может быть, чувствовал себя не очень хорошо. А вот с Urals за счет сокращения дисконта в последние недели ситуация была лучше, чем по рынку в целом. Я думаю, что снижение размера скидок будет продолжаться. Мы видим это и по Китаю, и по Индии.

Второй важный фактор — это курс валют. Если летом Минфин вернется на рынок и начнет в рамках бюджетного правила их покупать, то это, конечно, будет очень серьезным фактором для ослабления курса. И де-факто это может привести к тому, что рублевые доходы экспортеров достаточно серьезно вырастут».

Сейчас нефть марки Brent стоит около $75 за баррель. Последний раз она опускалась до таких значений после начала банковского кризиса в США и Европе, который вызвал ожидания рецессии. После этого некоторые страны ОПЕК объявили о сокращении добычи, цена подскочила выше $80, но с тех пор постепенно снижается.

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Иван Якунин