Один человек погиб, пятеро пострадали при возгорании на газопроводе «Газпром трансгаз Югорск»

В Белоярском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) при проведении ремонтных работ произошло возгорание на участке газопровода. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом в telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Сейчас пострадавших вертолетами санавиации доставляют в окружную больницу Нягани.

В пресс-службе ГУ МВД по ХМАО «Ъ-Урал» сообщили, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа полиции.

ТАСС сообщает, что инцидент произошел на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа компании «Газпром трансгаз Югорск». Возгорание началось в районе крановых узлов на линейной части. До ближайшего населенного пункта от места аварии 30 км.

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