СКР попросил избрать запрет определенных действий для мужа Елены Блиновской

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве направило в Пресненский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской. Он обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Социальные сети Алексея Блиновского Фото: Социальные сети Алексея Блиновского

Как передает ТАСС, Алексей Блиновский доставлен в Пресненский суд Москвы. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что он не признает вину.

По данным СКР, супруги, «действуя согласно отведенной им преступной роли», привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые применяют специальные налоговые режимы. Это позволило вести деятельность через «формальное ''дробление'' бизнеса» с целью занижения доходов путем распределения их на подконтрольных лиц, следует из сообщения СКР.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Она планировала выехать через Смоленскую область в Белоруссию, при себе у нее был билет в Ташкент. 28 апреля Пресненский суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня и запретил пользоваться интернетом. Елена Блиновская признала вину и начала выплачивать налоговую задолженность.

Подробнее об уголовных делах в отношении блогеров — в материале «Ъ» «ФНС подписалась на блоги».

Лусине Баласян