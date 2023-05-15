Лукашенко: войска Белоруссии в повышенной готовности после крушения четырех воздушных судов под Брянском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с военными заявил, что Минск был вынужден реагировать на падение четырех воздушных судов в Брянской области. По его словам, в связи с инцидентом белорусские войска находятся в «более повышенной готовности». Официально местные власти подтверждали падение только одного вертолета.

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны»,— заявил Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО (цитата по БЕЛТА).

Он добавил, что в вопросе безопасности Белоруссии, особенно в воздушном пространстве, ситуация «не критическая», однако «факторы настораживающие». По словам господина Лукашенко, c 13 мая (день инцидента в Брянской области) войска страны переведены в степень готовности номер один.

13 мая стало известно о падении вертолета Ми-8 в Клинцовском районе Брянской области. Позднее «Ъ» сообщил, что в регионе у границы с Украиной были сбиты два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35. ТАСС позже написал о крушении Су-34. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета, причины он не называл. Минобороны инцидент не комментировало.

Подробнее читайте в материале «Ракетная атака в небе».

Лусине Баласян