Брянский губернатор сообщил о раненной в результате крушения вертолета местной жительнице

В результате крушения в Клинцах вертолета ранена местная жительница, повреждено пять домовладений, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что экипаж вертолета также погиб.

«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе»,— написал губернатор в Telegram. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Новость дополняется.