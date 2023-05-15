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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: перевозка российской нефти по морю выросла до максимальных значений

За последние четыре недели к 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что стало максимальным показателем с начала 2022 года. За последнюю неделю к 12 мая в море находилось 3,76 млн баррелей российской нефти в день. Всего за последнюю неделю на 34 танкера было погружено 26,3 млн баррелей, что на 3% больше результатов прошлой недели. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

В среднем за последние четыре недели объем нефти, поставляемой в Азию, а также без конечного пункта назначения вырос до 3,41 млн баррелей в сутки. Bloomberg отмечает, что официально потоки нефти в Китай и Индию снизились, однако бОльшая часть баррелей без конечного пункта назначения также, как правило, поставляется в эти страны.

На танкерах, направляющихся в Порт-Саид или Суэц в Египте, а также предположительно в Южную Корею, находилось около 593 тыс. баррелей. Для этого объема нефти не указывается точка прибытия. Еще около 334 тыс. баррелей с неопределенным пунктом назначения шли на танкерах в испанскую Сеуту на африканском побережье или без указанного порта назначения. Bloomberg отмечает, что бОльшая часть этой нефти идет транзитом через Суэцкий канал, но какие-то ее объемы могут оказаться в Турции.

Экспорт в Турцию, которая остается единственным российским покупателем на средиземноморском побережье, достиг 203 тыс. баррелей в сутки за последние четыре недели, что стало максимумом с февраля. Импорт нефти в Болгарию — единственного заказчика нефти в Европе — составил 83 тыс. баррелей в сутки за последние четыре недели, показатель практически не изменился.

В феврале в Минэнерго сообщили, что с марта Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что снижение добычи может отразиться на рыночной стоимости нефти во второй половине 2023 года и позволит сократить дисконт на российские сорта нефти. ОПЕК сообщала, что в марте Россия фактически сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Politico писал, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз может запретить тайно перевозящим российскую нефть заходить в европейские порты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Санкции нацелились на нефть».

Олеся Павленко

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