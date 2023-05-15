Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские авиакомпании запросили разрешение у Грузии начать полеты в страну

Российские авиакомпании запросили у Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии разрешения начать полеты в Грузию, сказано в заявлении агентства. Какие именно компании попросили разрешение, не уточняется.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией»,— сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что Грузия по-прежнему придерживается решения о том, что до авиаперелетов будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под санкции. Разрешение на полеты будет выдано после проверки компании и ее флота.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, по которым снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний и отменил визовый режим для грузин. В Минэкономики Грузии говорили, что дадут разрешение на полеты только тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции. Сообщалось, что Red Wings запросила у Росавиации допуск на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани. В свою очередь в Минтрансе анонсировали ежедневные рейсы только из Москвы и только на судах отечественного производства.

О туризме в Грузию — в материале «Ъ» «Туры стыков не боятся».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...