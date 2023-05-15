Российские авиакомпании запросили разрешение у Грузии начать полеты в страну

Российские авиакомпании запросили у Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии разрешения начать полеты в Грузию, сказано в заявлении агентства. Какие именно компании попросили разрешение, не уточняется.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией»,— сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что Грузия по-прежнему придерживается решения о том, что до авиаперелетов будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под санкции. Разрешение на полеты будет выдано после проверки компании и ее флота.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, по которым снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний и отменил визовый режим для грузин. В Минэкономики Грузии говорили, что дадут разрешение на полеты только тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции. Сообщалось, что Red Wings запросила у Росавиации допуск на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани. В свою очередь в Минтрансе анонсировали ежедневные рейсы только из Москвы и только на судах отечественного производства.

О туризме в Грузию — в материале «Ъ» «Туры стыков не боятся».

Олеся Павленко