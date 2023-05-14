Росгвардейцы нашли в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя боеприпасов, 20 из которых опасны

Взрывотехники Росгвардии обнаружили в пункте приема металлолома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из которых представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщила пресс-служба ведомства.

«На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение»,— говорится в заявлении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 14 мая, Telegram-канал 112 сообщил, что в Уфе на пункте сдачи лома сдетонировал взрыватель артиллерийского снаряда, в результате чего погиб сотрудник пункта приема металла. Как уточняет канал, снаряд лежал в куче лома на открытой площадке, а не в здании, поэтому удалось избежать большего количества жертв и масштаба разрушений. После взрыва сотрудники Росгвардии нашли на площадке еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны, заявляет в Telegram-канал.

Эрдни Кагалтынов