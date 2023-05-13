Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба РФ Герасимова «сильным, коварным и непредсказуемым»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вновь рассказал, что читает работы начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Он считает его «сильным, коварным, порой непредсказуемым» противником.

«В РФ есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, его мнение как военного мне интересно…Генерал Герасимов»,— сказал господин Залужный в проекте «Год. За кадром» (цитата по агентству «Интерфаксу-Украина»). «Одним словом, сильный враг. Которого нам, военным, нужно даже уважать для победы»,— добавил он.

Валерий Залужный в сентябре 2022 года рассказывал, что «вырос на российской военной доктрине». По его мнению, «вся военная наука находится в России». Главком ВСУ называл господина Герасимова «умнейшим из людей».

Валерию Герасимову 67 лет. Он является начальником Генштаба РФ—первым заместителем министра обороны с ноября 2012 года. Генерал армии, Герой РФ. С января 2023 года назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине.

Леонид Уварчев