UnionPay сужает географию

Некоторые туристические сервисы стали принимать российские карты Visa и Mastercard. Например, «пластиком», выпущенным в России, можно расплатиться на сайте китайской компании Trip.com, выяснили «Известия». Также платежи проводят Expedia и City.Travel, сообщили в колл-центрах организаций. Операции проходят либо через российские банки и платежные сервисы, либо через финорганизации дружественных стран, объясняют эксперты. Тем временем в России осталось лишь семь банков с работающими за границей картами UnionPay. В их числе Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта-банк и «Русский стандарт». Какие варианты остаются для оплаты за рубежом? И насколько легко теперь дружественные страны открывают счета россиянам? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наличные, но не больше $10 тыс. или эквивалент этой суммы, и карты зарубежных банков — пожалуй, только это позволит провести отпуск за границей без проблем. А вот вариант расплачиваться UnionPay, выпущенной российскими кредитными организациями, теперь под вопросом.

Как пишут «Известия», банки «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург», которые попали в новый пакет американских санкций, уже предупредили клиентов, что расплатиться их картами UnionPay за рубежом не получится. Но этот пластик по-прежнему эмитируется, и стоит уже не 5 тыс. руб., а всего 3 тыс. руб.

Остальные семь банков, которые выпускают UnionPay, таких заявлений пока не делали. Но на рынке уже ходят разговоры, что Китай может изменить свои планы касаемо россиян. Такого сценария исключать нельзя, считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Даже технической возможности разделять карты дружественной или недружественной страны, думаю, у UnionPay не будет. Пока нет прецедента, и никто из платежной индустрии Китая еще не был подвергнут вторичным санкциям. Если Union Pay для себя определит, что риски, связанные с вторичными санкциями на территории России, достаточно велики, то она будет предпринимать меры для снижения этих рисков. Серьезным решением станет отказ от выпуска карт для российских клиентов».

В Европу и США с UnionPay лучше не ехать. Там, как пишут на форумах, российские карты китайской платежной системы работают с перебоями — ни снять, ни оплатить. Так что лучше открыть счет в зарубежном банке, но нужно быть готовым к тому, что пакет документов стал больше.

В Армении, например, требуют договор аренды, в Узбекистане — временную регистрацию, в Казахстане — идентификационный номер, который является аналогом ИНН, а иногда и трудовой договор, говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов:

«На открытие счетов подают огромное количество заявлений, и Казахстан выдерживает определенные отношения с западными странами. Процедура получения ИНН и цифровой подписи проходит быстро — на месте и за полдня. Однако там довольно жесткие требования к подключению устройств. Halyk Bank, например, авторизует конкретные гаджеты, и в ряде случаев на месте, находясь в стране. Если вы поменяете устройство, возможно, у вас будут проблемы с управлением счетом. Для этого вам в обязательном порядке потребуется сим-карта Казахстана, но получить ее удаленно не всегда можно».

Самой лояльной сегодня остается Белоруссия, говорят источники “Ъ FM”. Некоторые банки открывают счета россиянам дистанционно по доверенности. Эти карты тоже могут подпасть под санкции, если ехать в Европу и США. Но зарубежный карточный туризм для россиян точно не закроется, уверен председатель правления Национального платежного совета Александр Линников:

«Банки дружественных государств по-прежнему будут открывать счета и выдавать карты россиянам, если они не находятся под санкциями. Может увеличиваться стоимость услуги. Есть банки второго эшелона — казахские, узбекские, азербайджанские. Комиссия за обслуживание счетов несколько выше — от $50 до $200. Могут так же вводиться дополнительные требования, например, наличие неснижаемого остатка на счете. Средний чек — $3-5 тыс. Некоторые финансовые организации, наверное, рассчитывают на то, чтобы привлечь существенный поток клиентов, гарантированный бесплатный остаток клиентских средств на счетах, который банк может разместить, и на этом заработать».

Если не выезжать, то карты иностранных банков для россиян будут все дороже, считают эксперты. Сейчас посредники берут за свои услуги от 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб. И никто не дает гарантий, что счет откроют.

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