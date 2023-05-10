Президент Бразилии отрицает просьбу продать Украине бразильские БТР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал информацию СМИ о том, что Украина запросила поставку бразильских БТР. Господин да Силва утверждает, что такого запроса не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

«Это ложная информация, по крайней мере в моем случае. Такого запроса нет»,— сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте (цитата по ТАСС).

Газета O Estado de S. Paulo со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что в конце апреля из аппарата военного атташе Украины в ведомство отправили запрос о покупке до 450 БТР «Гуарани» в санитарной версии. Уточняется, что эти медицинские бронемашины планировалось использовать для эвакуации мирного населения и перевозки раненых.

В январе президент Бразилии отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте на Украине. В апреле он призвал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Он также предлагает посредничество Бразилии в урегулировании ситуации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер