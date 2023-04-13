Просрочка нашла своего покупателя

В январе-марте банки заметно увеличили как выставленные на продажу на онлайн-площадках просроченные долги, так и долю реализованных лотов. Рынок растет на фоне восстановления покупательской способности коллекторов, а также желания банков реализовать проблемные кредиты. Кроме того, в 2022 году кредиторы выдавали больше коротких продуктов, а значит, к концу 2023 года будет вызревать просрочка по ним, что также приведет к росту объемов рынка цессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности банками было выставлено 202,2 тыс. просроченных ссуд на сумму 32,6 млрд руб. Несмотря на то что в количественном выражении произошло снижение почти на 8% по сравнению с прошлым годом, в денежном выражении объем вырос на 6,5%, следует из данных онлайн-аукциона Debex, с которыми ознакомился “Ъ”.

Всего через подобные площадки реализуется около 80% долгов, передаваемых кредиторами для взыскания по цессионной схеме, когда просроченная задолженность выкупается у кредитора. При этом был зафиксирован заметный рост доли реализованных сделок: в первом квартале 2022 года и по их числу, и по объему выкупленных долгов показатель был чуть выше 70%, по итогам отчетного периода он вырос до 90%.

Среди долгов, предложенных взыскателям для покупки на онлайн-аукционах за первые три месяца текущего года, выросла доля просрочки по тем долгам, которые были выданы в период пандемии в 2020–2021 годах. Так, на них пришлось 24% (рост на 5 п. п. в годовом сравнении) от общего объема предложения и 32% (+17 п. п.) от числа сделок, следует из материалов Debex. Такой же динамики через два-три года стоит ждать относительно долгов текущего периода.

«Политика банков подразумевает в целом, что продажа долгов осуществляется в среднем после двух лет нахождения в просрочке. В беспрецедентный же период пандемии заемщики практически одновременно вышли в просрочку и как раз сейчас, по истечении трех лет, эти займы уходят в коллекторские агентства»,— поясняет директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Кризисные периоды могут отразиться на росте просроченных долгов в большую сторону, согласен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Но сначала проблемный долг должен пройти стадию реструктуризации, кредитных каникул и агентского взыскания, напоминает он. В целом по рынку средний возраст просрочки по банковскому портфелю составляет 500–1000 дней, по портфелям МФО — 200 дней.

Спрос на покупку есть, как есть и предложение, отмечают банкиры. «Ожидаем, что цены на потребительские кредиты и кредитные карты в этом году будут торговаться в районе 8% против 6,5% год назад»,— отмечает господин Сеньковский. На середину апреля сделки по покупке банковских долгов закрываются по цене 9,5–11% от суммы долга, приводит данные гендиректор ID Collect Александр Васильев. «Покупательская активность участников рынка восстановилась: за период простоя в 2022 году у них аккумулировалось значительное количество свободных средств, и сейчас эти инвестиции раскачали ценники»,— считает он. Однако не все участники коллекторского рынка оптимистичны: прогнозируемый уровень цены чуть выше 6%, что на 3 п. п. ниже, чем в 2022 году, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

В течение года предложения просрочки на рынке продолжат расти, уверены в Debex. Тем более что в прошлом году был рост в сегменте кредитных карт. Это должно сформировать соответствующие портфели на конец этого года, отмечает гендиректор онлайн-площадки Саша Данилов. Это подтверждают и опрошенные коллекторы. До конца 2023 года объем предложения на рынке цессии вырастет на 10%, до 297 млрд руб., объем закрытых сделок — на 19%, до 249 млрд руб., прогнозирует Павел Михмель. Кроме того, банки будут предлагать рынку более молодую задолженность, что также скажется на объемах предложения просрочки. В прошлом году, поясняет руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин продавцы придерживали «молодые» долги ввиду неопределенной финансовой ситуации и в большем объеме продавали «старые», менее перспективные ко взысканию.

Полина Трифонова