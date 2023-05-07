Сальдо: ситуация на Каховском водохранилище полностью контролируемая

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Ситуация там полностью контролируемая. По его словам, левобережной части Херсонской области не грозит затопление.

«На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер и бьет волна. Это обычные сезонные явления — так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды — ситуация полностью контролируемая»,— сказал господин Сальдо в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сказки, которые рассказывает киевский режим о "затоплении левобережья", направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику»,— считает он.

Ранее власти Запорожской области сообщали об увеличении уровня воды в водохранилище на 17 м, норма была превышена на 2,5 м. Сегодня утром, 7 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Каховском водохранилище начали сбрасывать воду. Позже эту информацию подтвердили в администрации Новой Каховки.

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Олеся Павленко