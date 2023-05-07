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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 438-й

Онлайн-трансляция: главные новости и заявления 7 мая

Крым ночью подвергся атаке беспилотников, все они были сбиты силами ПВО. Глава Минобороны Украины считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными. Украина пригрозила запретить весь импорт из Молдавии. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:27. Украина готовит постановление о запрете импорта из Молдавии в ответ на намерение Кишинева ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.

11:12. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

11:00. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post заявил, что считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

10:51. «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 39,3 млн куб. м через «Суджу».

10:33. Севастополь ночью был атакован 10 беспилотниками, сообщил глава города Михаил Развожаев, атаки были отражены системами ПВО.

10:27. Италии понадобятся еще как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 437-й

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