Что происходит после ввода войск России на Украину. День 438-й

Крым ночью подвергся атаке беспилотников, все они были сбиты силами ПВО. Глава Минобороны Украины считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными. Украина пригрозила запретить весь импорт из Молдавии. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:27. Украина готовит постановление о запрете импорта из Молдавии в ответ на намерение Кишинева ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.

11:12. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

11:00. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post заявил, что считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

10:51. «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 39,3 млн куб. м через «Суджу».

10:33. Севастополь ночью был атакован 10 беспилотниками, сообщил глава города Михаил Развожаев, атаки были отражены системами ПВО.

10:27. Италии понадобятся еще как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.