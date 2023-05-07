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Коммерсантъ FM
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Администрация округа: на Каховской ГЭС начали сброс воды, чтобы снизить уровень водохранилища

На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды из Каховского водохранилища, чтобы снизить его резко поднявшийся уровень, сообщила в Telegram администрация Новокаховского городского округа. Ранее о снижении уровня воды также рассказал член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Военным удалось частично решить проблему подъема шандора (это — разновидность ремонтного затвора). Также справились с задвижкой на головной станции СКК в Таврийске и направили часть воды в Каховский магистральный канал (в уцелевшие трубопроводы) в Любимовке»,— сказано в сообщении канала «Херсон.ру», которое перепостила администрация. По данным канала, уровень воды в водохранилище падает.

Ранее господин Рогов сообщал, что вода в Каховском водохранилище поднялась до критической отметки. Оно расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. По словам Владимира Рогова, одна из причин повышения уровня воды — половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье (под контролем Украины). Он отмечал, что под угрозой подтопления находятся населенные пункты Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова

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