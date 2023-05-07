Рогов рассказал о понижении уровня воды в Каховском водохранилище

Уровень воды, поднявшийся ранее до критической отметки в Каховском водохранилище, начал снижаться, рассказал член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Достигнув пиковой нагрузки 17 м 14 см, вода в водохранилище перестала прибывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 см. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста»,— пояснил господин Рогов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в случае, если бы вода продолжала поступать, «прорыв дамбы был бы неминуем».

Власти Запорожской области ранее сообщали об увеличении уровня воды в водохранилище на 17 м, норма была превышена на 2,5 м. При подрыве дамбы в зоне затопления могли оказаться десятки тысяч людей, отмечали в руководстве региона. Советник главы «Росэнергоатома» (структура «Росатома») Ренат Карчаа предполагал, что уровень воды достиг высокого уровня не по естественным причинам, что его накапливали искусственно. Он опасался, что прорыв дамбы затопит Запорожскую АЭС, а также несколько населенных пунктов.

6 мая господин Карчаа сообщил, что опасность затопления Запорожской области при возможном прорыве дамбы Каховского водохранилища значительно снизилась.

Александр Кислов