Главные новости за 2-5 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове в этом году не будет Парада Победы и праздничного салюта на 9 мая.

Открыто авиасообщение между саратовским аэропортом «Гагарин» и Турцией.

Количество проданных на торгах за долги ипотечных квартир упало в 12 раз в Пензенской области.

Главой астраханского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» стала Мария Лиджиева. Бессменный глава регсовета, один из основателей и идеологов партии Олег Шеин добровольно оставил пост, но пытается сохранить контроль над отделением. Наблюдатели отмечают, что самоотвод Шеина, хоть и был ожидаем, свидетельствует об общем кризисе в партии.

Бытовой газ взорвался в энгельсской многоэтажке. Пострадала пожилая пара. 69-летняя женщина скончалась в больнице.

Саратовский депутат усмотрел в рекламе стриптиз-клуба возможности для дискредитации армии. На билборде содержалось предложение бесплатного входа для участников Специальной военной операции.

Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с имуществом АО «Экономбанк». Следствие длилось более шести лет; на скамье подсудимых оказались 14 человек из бывшего руководства кредитной организации. Материалы дела насчитывают 321 том. Подсудимым вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, организацию преступного сообщества и участие в нем.

Более 13,5 тысяч собак планируют отловить в Астраханской области до конца года.

На главу Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Плеханова завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Поводом послужило обращение в Следственный комитет общественницы, обратившей внимание на припаркованный возле входа в администрацию элитный автомобиль. Оказалось, машину ведомству подарили. Неделю назад чиновника задержали, но суд не стал избирать для него меру пресечения и лишать поста.

Обманутые дольщики Астрахани получат компенсации из регионального бюджета. Инициатива касается граждан, в отношении которых не могут быть задействованы федеральные механизмы. Эксперты обращают внимание на то что, в формуле расчета выплат не учитывается текущая стоимость квадратного метра жилья на рынке. Смогут ли участники строительства приобрести на полученные средства квартиру, аналогичную той, которая осталась на объекте незавершенного строительства — пока вопрос.

Дарья Васенина