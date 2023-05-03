Саратовский депутат усмотрел в рекламе стриптиз-клуба возможности для дискредитации армии

Заместитель председателя Саратовской областной думы («Единая Россия») Роман Чуйченко прокомментировал ситуацию с размещением в центре Саратова рекламы стриптиз-клуба. На билборде содержалось предложение бесплатного входа для участников Специальной военной операции.

Изначально на рекламный щит мужского клуба Privat men’s club, размещенный на Привокзальной площади обратил внимание глава облдумской фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных. Затем мэрия предложила антимонопольной службе «дать оценку этичности и пристойности» билборда.

Господин Чуйченко заявил: «Тема с билбордом, на котором реклама шоу для взрослых демонстрируется всем без разбора, в том числе детям, куда серьезнее, чем пытаются представить различные либеральные ханжи. Этот прецедент как минимум свидетельствует о необходимости большей регуляции рекламы».

По мнению парламентария, следует вводить маркировку аналогично телевизионной: «Шкалу 0+, 6+ абсолютно логично будет применить и к наружной рекламе — это такая же демонстрация визуально-текстовой информации».

Роман Чуйченко считает, что подобная реклама может говорить «о возможной дискредитации СВО и чести военного мундира. Попытка популяризаторов греха подмазаться к благородному делу защиты Родины представляет собой попытку улучшить свой неочевидный имидж за счёт людей в форме, уважаемых массами». Депутат уверен: подобное — маркетинговый ход, целью которого является попытка заработать на пользующемся широкой поддержкой общества явлении.

В Telegram-канале клуба происходящее прокомментировал его неназвавшийся представитель: «мы официально и публично подтверждаем нашу поддержку. С первых месяцев мы формируем и отправляем посылки для ребят, и наша акция по бесплатному входу для участников СВО призвана лишь показать наше отношение к ним».

Дарья Васенина