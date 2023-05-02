Из Саратовского аэропорта открылись рейсы в Турцию

Открыто авиасообщение между саратовским аэропортом «Гагарин» и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» выполнил первый рейс из «Гагарина» в Анталию 29 апреля. Салон был полон.

«Регулярные рейсы запланированы с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам на весенне-летнее расписание. Вылет из Саратова по четвергам в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Саратова по субботам в 17:15 (по местному времени), прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени», — уточнили в релизе.

Дарья Васенина