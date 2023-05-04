Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 13,5 тысяч собак планируют отловить в Астраханской области до конца года

В 2023 году в Астраханской области планируют выловить порядка 13,6 тыс. бродячих собак. Соответствующее постановление за подписью руководителя Владимира Мамонтова опубликовала на своем сайте служба ветеринарии региона.

Всего выловят, пролечат, привьют, стерилизуют и выпустят обратно 13 596 животных. В Астрахани — 8 093; в Харабалинском районе — 859; в Приволжском — 757; в Володарском и Ахтубинском — 668 и 651 соответственно. Меньше всего выловить собак планируют поймать в Наримановском районе — 143 головы.

Жители Астраханской области регулярно выходят на улицы с требованием решить проблему с бродячими собаками. Управление ветеринарии насчитывает в регионе около 40 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году муниципалитет потратил на их отлов и стерилизацию свыше 150 млн руб., в этом году сумму увеличили до 220 млн.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...