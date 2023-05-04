Более 13,5 тысяч собак планируют отловить в Астраханской области до конца года

В 2023 году в Астраханской области планируют выловить порядка 13,6 тыс. бродячих собак. Соответствующее постановление за подписью руководителя Владимира Мамонтова опубликовала на своем сайте служба ветеринарии региона.

Всего выловят, пролечат, привьют, стерилизуют и выпустят обратно 13 596 животных. В Астрахани — 8 093; в Харабалинском районе — 859; в Приволжском — 757; в Володарском и Ахтубинском — 668 и 651 соответственно. Меньше всего выловить собак планируют поймать в Наримановском районе — 143 головы.

Жители Астраханской области регулярно выходят на улицы с требованием решить проблему с бродячими собаками. Управление ветеринарии насчитывает в регионе около 40 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году муниципалитет потратил на их отлов и стерилизацию свыше 150 млн руб., в этом году сумму увеличили до 220 млн.

Дарья Васенина