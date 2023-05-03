Бытовой газ взорвался в энгельсской многоэтажке

В девятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области этим утром произошел взрыв газа. О ЧП рассказали в районной администрации.

По предварительной информации управления ГО и ЧС администрации, в 04:34 утра в одной из квартир дома № 40А на улице Полтавская произошел пожар. Причиной возгорания назвали взрыв бытового газа. Огонь потушили к 5:10 утра. Пострадали два человека. Их доставили в Ожоговый центр Саратова. На месте работали сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области и управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.

Начальник облспаса Юрий Юрин уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел на пятом этаже. Госпитализирована пожилая пара: 66-летний мужчина и 69-летняя женщина. Последняя, пытаясь спастись, повисла на решетке окна на третьем этаже. Ее сняли при помощи автолестницы.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в своем Telegram-канале, что у пострадавших удушье, контузия, ожоги 50% кожи 2-3 степени и сильный шок. На вызов выезжали по две реанимационные и врачебные, а также одна фельдшерская бригады энгельсской скорой помощи.

Пожарные вывели из дома 30 человек, в том числе пятерых детей.

Газоснабжение восстановили в МКД к 14:00. В ближайшее время власти обещают восстановить водоснабжение первого и второго подъездов дома.

«На место происшествия выезжал глава района Дмитрий Плеханов, экстренные службы, службы правопорядка и представители газоснабжающей организации. Дополнительные меры в виде пунктов временного размещения не понадобились. После эвакуации на время ЧП и завершения работ экстренными службами жильцы дома вернулись в квартиры. Сотрудники администрации находятся на связи с сыном пострадавших», — сообщили в администрации ЭМР.

Сейчас специалисты осматривают дом и готовятся начать ремонт. По факту получения травм пожилой парой следователи следственного отдела по городу Энгельс СУ СКР по Саратовской области начали доследственную проверку. По информации органа, причиной взрыва стала утечка газа. Также проверку начала прокуратура Энгельса.

Дарья Васенина