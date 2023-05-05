Скончалась пострадавшая при взрыве газа в Энгельсе пожилая женщина

В Саратовском областном клиническом центре комбустиологии скончалась одна из пострадавших при взрыве газа в Энгельсе. О начале доследственной проверки по факту смерти сообщили в региональном СУ СКР.

ЧП произошло 3 мая. Ранним утром на пятом этаже дома № 40А на улице Полтавская произошел взрыв бытового газа. Второй пострадавший — 66-летний супруг погибшей. Он остается в ожоговом центре.

«Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.

Дарья Васенина