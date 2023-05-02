Авторитет важнее кресла

Астраханскому реготделению партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предстоит смена руководителя. Бессменный глава регсовета, один из основателей и идеологов партии Олег Шеин добровольно оставил пост, но пытается сохранить контроль над отделением. Однако кад­ровая революция может пойти не по его сценарию. Наблюдатели отмечают, что самоотвод Шеина, хоть и был ожидаем, свидетельствует об общем кризисе в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Шеин четыре раза избирался в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Шеин четыре раза избирался в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Астрахани 4 мая состоится внеплановая конференция регионального отделения «Справедливой России» (СРПЗП). На ней будет оформлено сложение полномочий председателем совета Олегом Шеиным и избрание нового главы.

В центральном совете партии, а по уставу только он выдвигает кандидатуру на пост руководителя реготделения, подтвердили, что поддерживают предложенную самим господином Шеиным Марию Лиджиеву, депутата гордумы Астрахани.

Мария Лиджиева получила известность как борец против незаконного строительства ТРЦ на месте бывшего рынка Селенские Исады. 10летние разбирательства дошли до Верховного суда и подтвердили правоту ООО «Союз предпринимателей» Лиджиевой в том, что мэрия выделила в 2009 году эту землю без торгов неправомерно. Недострой снесли, а сам участок остается неприглядным пустырем в центре города. В избирательных анкетах в графе «Образование» у госпожи Лиджиевой стоит прочерк. Осенью 2020 года госпожа Лиджиева сложила мандат депутата областного парламента ради работы в новом созыве городского ­собрания.

Олег Шеин избирался депутатом Госдумы четырежды, дважды как самовыдвиженец. Как член фракции «Родина» в 2006м вошел в президиум центрального совета только что образованной «Справедливой России», был одним из авторов программы партии. По два раза боролся за кресло губернатора Астраханской области и мэра Астрахани.

На выборах 2021 года не избрался в Госдуму и получил мандат в областной думе.

Свое решение уйти с поста руководителя реготделения господин Шеин назвал результатом «полного взаимопонимания» с лидером СРПЗП Сергеем Мироновым, уточнив, что к уходу подтолкнули «события, последствия которых будут влиять на жизнь даже не годами, а десятилетиями». При этом в интервью «Ъ» господин Шеин подчеркнул: «Если бы у меня были концептуальные расхождения, я бы из партии вышел».

Источники в партии сообщают, что отношение федерального руководства партии к господину Шеину за последний год сильно охладело. Вплоть до того, что «он ждал в приемной Миронова часами на виду у всех, чего раньше не было».

В 2021 году из партии вышли шестеро руководителей районных отделений и несколько муниципальных депутатов во главе с Василием Ворохом, экс-секретарем регсовета и помощником Олега Шеина. Недовольство партийцев вызвала кадровая политика руководства реготделения, появление на ответственных постах неизвестных людей. Кроме того, в 2019м в новый созыв облдумы был избран единственный одномандатник — супруга господина Шеина Елена.

Собеседники «Ъ» среди астраханских политиков говорят, что на пост председателя регсовета могли бы претендовать зампред городской думы Александра Календра или депутат областной думы Евгений Дунаев.

«Дисциплина прежде всего. Москва если мою кандидатуру не согласовала, зачем я буду идти на проигрыш?» — пояснил господин Дунаев, уточнив, что сам будет голосовать против Марии Лиджиевой.

«Как лидера реготделения мое мнение, она не готова. Все слишком хорошо знают ее личные качества, которые препятствуют»,— сказал ­Евгений Дунаев.

Кандидат политических наук Александр Васильев отмечает, что никто из потенциальных сменщиков господина Шеина не устраивает администрацию региона — все они достаточно устойчивы к ­давлению.

«С Лиджиевой тоже ничего не смогут сделать, у нее такой опыт разборок и своя электоральная база»,— подчеркнул эксперт. В целом от ухода Олега Шеина в тень справедливороссы не проиграют. «Механизм останется управляемый, влиять он сможет. Как был в некоторой оппозиции, так и останется»,— рассуждает господин Васильев.

Олег Шеин заявил «Ъ», что у него «есть внутренне убеждение, что конференция поддержит» Марию Лиджиеву. Он также повторил, что по поводу своего личного участия в дальнейших электоральных кампаниях (в регионе в 2024 году состоятся выборы губернатора) окончательного решения не принял, уточнив, что рассмотрит любую возможность, «если будет конкурентная среда».

Ярослав Малых