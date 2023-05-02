Количество проданных на торгах за долги ипотечных квартир упало в 12 раз в Пензенской области

В России зафиксировано резкое падение количества реализованных на торгах в рамках исполнительного производства квартир. Статистику сообщают аналитики коллекторского агенства «Долговой консультант» со ссылкой на открытые данные Федеральной службы судебных приставов.

Всего по стране в январе-декабре 2022 года реализованы 2044 квартиры (доли) против 5073 в январе-декабре 2021го. Три четверти от общего объёма продали в I полугодии (1,5 тыс. долей в январе-июне при 484 в июле-декабре).

Падение показателя в 11,7 раз зафиксировано в Пензенской области. В 2021м году в регионе продали в рамках исполнительного производства 35 квартир, а в 2022м — 3 (-91,4%). За 2021 год ипотечный портфель субъекта федерации уменьшился на 90 млн. руб.; за 2022й — на 22; за два месяца 2023го увеличился на 11 млн руб. и составил 241 млн руб.

Волгоградская область: падение в четыре раза. В 2021м году в регионе продали в рамках исполнительного производства 79 квартир, а в 2022м — 20 (-74,7%). За 2021 год ипотечный портфель субъекта федерации уменьшился на 238 млн. руб.; за 2022й — на 127; за два месяца 2023го увеличился на 13 млн руб. и составил 540 млн руб.

Астраханская область: падение в 2,7 раз. В 2021м году в регионе продали в рамках исполнительного производства 41 квартиру, а в 2022м — 15 (-63,4%). За 2021 год ипотечный портфель субъекта федерации уменьшился на 53 млн. руб.; за 2022й — на 82; за два месяца 2023го увеличился на 4 млн руб. и составил 289 млн руб.

Саратовская область: падение в 1,3 раз. В 2021м году в регионе продали в рамках исполнительного производства 92 квартиры, а в 2022м — 71 (-22,8%). За 2021 год ипотечный портфель субъекта федерации уменьшился на 144 млн. руб.; за 2022й — на 121; за два месяца 2023го увеличился на 24 млн руб. и составил 691 млн руб.

Дарья Васенина